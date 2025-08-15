Se aprueba la mejora de cuatro carreteras en Campo Lameiro

La Diputación de Pontevedra aprobó ayer un proyecto de seguridad vial de cuatro carreteras provinciales en Campo Lameiro, lo que supone una inversión de más de 600.000 euros. Rafa Domínguez, el vicepresidente de la Diputación, recuerda que se trata «de un proyecto en el que los equipos técnicos de la Diputación y el Concello llevan trabajando mucho tiempo mano a mano», que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses e incluye la adecuación de los arcenes con cunetas y perfilados.