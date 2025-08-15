Los alojamientos rozan el lleno en el fin de semana de más turistas del año

Los problemas ferroviarios entre Madrid y Galicia no supusieron un obstáculo para que Pontevedra y su radio de acción estén a punto de vivir el fin de semana más turístico del año, con una ocupación al borde del lleno en hoteles y apartamentos turísticos.«El 15 de agosto es una fecha clave, porque hay viajeros que comienzan su estancia y otros que se van. Es una pena por la escasez de agua y la cantidad de incendios que hay, pero este tiempo a nosotros nos favorece y nos empuja», explica Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS).Si en el epicentro vacacional de las Rías Baixas, apenas hay habitaciones libres y enseguida se cubren las vacantes nada más sacarlas a la venta, en la ciudad de Pontevedra, el sentimiento entre las voces más autorizadas es similar.«Agosto, más que las fiestas en sí, es el mes clave que confirma a Pontevedra como un destino muy atractivo y consolidado en el calendario turístico nacional. Las reservas se hacen con mucha antelación y contamos con un alto porcentaje de clientes que repiten», detalla Paula Lourido, presidenta de la Asociación de Hoteleros de Pontevedra, que destaca en su caso un tipo de cliente habitual por estas fechas.«El perfil de visitantes es mayoritariamente nacional, con familias y parejas como principales protagonistas, además de algunos grupos de amigos, y una estancia media de tres o cuatro noches», añade, en un mes de agosto de «ocupación magnífica».En el ámbito de las viviendas turísticas, la satisfacción es máxima por una campaña que supera todas las expectativas.«Estamos todos pendientes del cambio de quincena. Este puente es el segundo más importante de la temporada y estamos en el pistoletazo grande, porque a partir del día 20 se nota el bajón. Está todo completo. Galicia está de moda», analizó Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga).

Sin incidencias ferroviarias para los turistas recién llegados

En Sanxenxo, la amenaza de posibles retrasos en los viajeros procedentes de Madrid por los cortes ferroviarios a causa de los incendios no ha generado todavía incidencias reseñables, según el Consorcio de Empresarios Turísticos. «Hubo clientes que llegaron más tarde de lo previsto, pero más allá de casos puntuales, no detectamos una gran oleada de cancelaciones. Tenemos un número muy alto de clientes que vienen aquí en coche», apunta Alfonso Martínez, su presidente.No obstante, en Pontevedra, parada habitual en el mapa del ferrocarril gallego, sí se que se han registrado ligeras variaciones en algunos casos.«Algo han afectado. Algunas reservas, o las han modificado o las han cancelado, porque es inevitable, pero no es un número muy grande ni un aluvión de cancelaciones», contextualizó Paula Lourido, de los hoteleros locales.