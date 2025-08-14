Vilaboa tiene un nuevo balcón sobre la ría de Vigo: el Mirador do Cabalo

El alcalde de Vilaboa, César Poza, supervisó este jueves junto a técnicos de la empresa la finalización y entrega de los trabajos de acondicionamiento y puesta en valor del Mirador do Cabalo, en Santa Cristina de Cobres.

La inversión municipal en este entorno fue de 47.335 euros para crear un balcón sobre la ría de Vigo con todos los elementos de seguridad para las personas usuarias. El mirador se ubica sobre una solera de cimentación y con una estructura de soportes y vigas metálicas, con una baranda perimetral de protección así como bancos y mesas de interpretación del entorno.

La obra incluyó también el acondicionamiento del camino de acceso y la dotación de plazas de estacionamiento para las personas con movilidad reducida. La protección peatonal en este tramo se garantizará con un perímetro de postes de madera y cuerda.

Senda de acceso / FdV

La parcela en la que actuó el Concello de Vilaboa forma parte del acuerdo de cesión alcanzado en el año 2022 con la comunidad de montes para instalar en este entorno el punto de compostaje.

“La afluencia de gente en este entorno confirma que acertamos al apostar por la recuperación de esta zona como punto de encuentro del vecindario y como un enclave más de esparcimiento en el municipio de Vilaboa. El mirador, junto con la remodelación del parque de Riomaior, la futura plaza do Toural, el área de Figueirido y la reforma de la Cantera en Paredes conformarán un gran área sostenible, descentralizada y complementaria, con recursos diferentes en cada parroquia”, explica César Poza.