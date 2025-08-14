Vaipolorío convoca la cuarta jornada de limpieza de Os Gafos
La asociación Vaipolorío convoca para el próximo día 17 la cuarta jornada de limpieza de la 25 campaña de adecentamiento del río de Os Gafos. Para participar hay que inscribirse antes de mañana, día 15.
