Las trabajadoras del SAF, en huelga para reclamar seguridad laboral

Las trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) de toda Galicia colgaron ayer sus batas para manifestarse con el fin de «hacer justicia» ante el asesinato de su compañera Teresa hace más de dos semanas, en Porriño.

Por ello, con esta huelga, que incluyó ayer una manifestación en Cuntis, las empleadas denunciaban «la precariedad laboral, la falta de protocolos de seguridad, así como la inacción de la Xunta de Galicia y de la Federación Galega de Municipios y Provincias» tras la muerte de su compañera.

Desde la CIG destacan el «éxito rotundo» de las manifestaciones en los distintos lugares, celebradas tanto por la mañana como por la tarde, donde se pudo presenciar una alta participación ciudadana.

Durante la convocatoria, se denunció «el silencio» que sufrió Teresa, recordando que no se tomaron medias inmediatas ante su denuncia por acoso, y el alto riesgo físico y mental del trabajo que se realiza en el SAF. A su vez, se reclama un protocolo de prevención ante agresiones y acoso, con el objetivo de poner fin a la precariedad laboral en este ámbito.