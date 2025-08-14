El sistema de Ence para utilizar agua de la depuradora podrá recibir 51.840 m3 al día

El sistema que quiere aplicar la empresa Ence en su planta de Lourizán para utilizar las aguas residuales de la depuradora de Praceres en su producción de pasta de papel podría recibir cada día 51.840 metros cúbicos. Así consta en la solicitud de concesión presentada a Augas de Galicia y que ya está a exposición pública.

Este proyecto tiene el objetivo de reducir la dependencia de la fábrica del caudal del Lérez y mantener la producción en épocas de sequía. Hasta ahora, la empresa se ve obligada a parar su actividad cuando el agua del río es insuficiente para el consumo industrial y humano, que es prioritario. Así ocurrió en 2022, cuando la empresa comenzó a idear este sistema.

La solicitud de concesión para usar las aguas residuales de la depuradora es de 18.921.600 m3, es decir, 51.840 cada día. Según la documentación expuesta al público se trata de todo el agua que se trata actualmente en la planta de Praceres y supone el triple de lo que consume estos días la población de Pontevedra, que se sitúa en algo más de 15.000 m3. Si se suma lo que se envía a Sanxenxo, Marín, Poio, Bueu y el polígono empresarial de A Reigosa, en Ponte Caldelas, esa cifra diaria es de 40.093 metros cúbicos.

En la documentación expuesta al público se detalla que «el agua que se va a emplear en el proceso de regeneración objeto de la solicitud de autorización de producción es agua previamente depurada en la planta de Praceres, que está diseñada para tratar 51.840 m3/día con una carga media tratable de 259.200 habitantes equivalentes». Es justamente la concesión que se solicita.

También se indica que la fábrica de Lourizán «dispone de una concesión de agua procedente del río Lérez, para su empleo en los diferentes procesos de la instalación industrial. No obstante, en caso de que el caudal del río sea inferior al mínimo definido como ecológico legalmente establecido, Ence se vería obligada a detener la captación de agua y, por tanto, la operación de su biofábrica en Pontevedra. Esta parada debería mantenerse hasta que el Lérez recupere un caudal suficiente o bien hasta que se encuentre una alternativa al aporte de agua».

Es esta segunda opción la que exploró la empresa para no depender de si llueve o no. Por ello, «se ha considerado el empleo de aguas depuradas procedentes de la planta de Praceres para, tras su correspondiente regeneración para su adecuación para uso industrial, reutilizar las aguas regeneradas como una alternativa más de suministro de agua a su instalación. Por tanto, con esta solicitud de autorización de producción y concesión se persigue habilitar una fuente de abastecimiento alternativa y complementaria de agua para la biofábrica, alineada con los principios de economía circular, de tal forma que, cuando no sea posible captar agua del río Lérez o cuando no sea posible captar en la totalidad de la concesión existente (por bajo caudal) puedan utilizarse como suministro alternativo o complementario las aguas procedentes de la depuradora una vez regeneradas para su uso industrial, asegurando así la actividad productiva de la biofábrica durante períodos de sequía».

Las infraestructuras necesarias incluyen «una estación de bombeo de aguas depuradas hacia la planta de tratamiento de aguas regeneradas. El sistema de bombeo estará dimensionado para impulsar un caudal suficiente para poder tratar hasta 3.500 m3/h de aguas depuradas».

También es necesaria una «conducción de cien metros de la impulsión del agua depuradas hasta estación de tratamiento de aguas de y un depósito de almacenamiento de agua depurada de 3.000 m3, así como una «estación de tratamiento de aguas regeneradas mediante filtración y ósmosis inversa para uso industrial, con capacidad para poder tratar hasta 3.500 m3/h de aguas depuradas procedentes de la planta de Praceres».

Se añade la «conducción de agua de rechazo de la planta de tratamiento hasta la planta de tratamiento de efluentes líquidos de la biofábrica o a la cabecera del propio sistema de reutilización», otra de « impulsión del agua regenerada desde la planta de tratamiento hasta el depósito de almacenamiento de agua tratada existente en la biofábrica y una estación de bombeo del agua regenerada».

La empresa subraya que «esta opción se encuentra alineada con el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, Plan DSEAR (Julio 2021), elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Este plan constituye un instrumento de gobernanza que pretende incorporar, en los planes hidrológicos del tercer ciclo (2022-2027), procedimientos mejorados y metodologías de trabajo alineadas y enfocadas al cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica, principalmente en los ámbitos de la depuración, el saneamiento y la reutilización de las aguas residuales regeneradas. El plan revisa las estrategias y actuaciones que definen la política del agua en estas materias, buscando alinearlas con las políticas comunitarias relacionadas con el Pacto Verde Europeo, y las nacionales de la transición ecológica y el reto demográfico.

En este sentido, señalar que el Plan DSEAR establece que en un escenario de cambio climático como en el que nos encontramos, en el que tanto la disponibilidad de agua en cantidad y calidad, como la consecución del buen estado en las masas de agua se convierten en un desafío, la reutilización puede contribuir significativamente a que se alcancen los objetivos de la planificación hidrológica, tanto por la vía de la reducción de la presión extractiva como por su potencial contribución a la reducción de la carga contaminante. Por ello, una de las cuestiones que remarca es el fomento de la reutilización de las aguas residuales».

El Pontillón se sitúa al 93,5% de su capacidad y ya son 25 días seguidos sin una gota de lluvia

El río Lérez se encuentra desde hace una semana en situación de prealerta por escasez de agua. Se decretó el pasado día 7, con un caudal medio en torno a 1,5 metros cúbicos por segundo, una cifra que apenas ha variado desde entonces.Por su parte, Augas de Galicia divulgó ayer el estado de los embalses y sitúa en Pontillón en el 93,5%, por debajo del 99% de hace una semana. El del río Umia roza el 75% de ocupación.Y es que la lluvia sigue sin aparecer desde hace semanas. Ya son 25 días sin una gota de agua. La última precipitación registrada por Meteogalicia en su estación de Campolongo fue el 19 de julio (apenas siete litros por metro cuadrado). En lo que va de agosto, cero litros, y esos siete en todo julio, mientras que en junio fueron 16. De hevcho, la última jornada con lluvias destacadas fue el 12 de mayo, hace ya tres meses, con 29 litros por metro cuadrado. Desde entonces, un total de 93 días, solo se han recogido 27 litros más en la ciudad.