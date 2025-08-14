El Sergas niega que haya falta de médicos en el centro de salud de Baltar

La dirección del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés aseguró ayer que el servicio de Atención Primaria en el municipio de Sanxenxo, en especial el centro de salud de Baltar, «se reforzó durante el actual período estival con hasta cuatro médicos, personal de Enfermería y personal de servicios generales», Replica así a la plataforma SOS Sanidade Pública de Sanxenxo, que denunció que «faltan médicos y hay tres o cuatro cuando debería haber ocho o diez».

El Sergas insiste en que «el Punto de Atención Continuada que atiende a la población para la cobertura de urgencias extrahospitalarias está reforzado por el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés de lunes a domingo, teniendo dos o tres equipos disponibles dependiendo de la jornada».

Además, asegura que «todas las ausencias de los médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, por motivos diversos, como vacaciones, se cubren con prolongaciones de jornada, dada la inexistencia de profesionales con esta especialidad disponibles en las listas de contratación para poder efectuar sustituciones».

La dirección del área sanitaria «desmiente y rechaza que se escatime en contrataciones, tal y como se puede mostrar con el refuerzo de diferentes categorías durante el período estival en este centro de salud. Además, los otros centros pertenecientes la este servicio de Atención Primaria como puede ser Vilalonga o Dena, disponen de cobertura médica igualmente».

En el caso de Vilalonga, el Sergas explica que «la reciente jubilación de uno de sus médicos fue cubierta de manera inmediata por una nueva incorporación de un especialista en Medicina Familiar y Comunitaria procedente de fuera de la comunidad autónoma gallega».

Además, el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés «mantiene la cobertura asistencial de Pediatría en todos los centros de este servicio de Atención Primaria sanxenxino».