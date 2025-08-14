Seis bares se suman a la Festa do Peixe Raia de septiembre

La asociación Botón de Ancla de Marín ya tiene cerrado el cartel de la sexta edición de la Festa da exaltación do Peixe Raia, celebrada durante los días 12, 13 y 14 de septiembre. Son seis los locales en los que se podrán probar diecinueve platos diferentes de este tipo de pescado: Bar Lorenzo «A Potona», O Lar de Rosa, la marisquería O Submarino, la vinoteca As Vides, el bar Construmar y el restaurante Manjares de Conchita.

Las reservas para degustar estas preparaciones se podrán hacer a partir del próximo martes 19 de agosto. Además, todos los días habrá música y animación por los bares y las calles. El viernes actuarán la charanga Noroeste y Bela & Charlo. Al día siguiente, el ritmo corre a cargo del Grupo Folk Carballido, Paz Love Music y el dúo BL Pop. Por su parte, la charanga Os Jalácticos cerrará la fiesta el domingo.