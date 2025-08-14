Los populares alertan de la «inseguridad» en la ciudad en las fiestas
El Partido Popular alerta de la «inseguridad» en Pontevedra durante la «semana grande» de las fiestas y propone reforzar el servicio de Bomberos y la presencia policial. Asegura que la falta de personal en el servicio de extinción pone en riesgo a la ciudadanía y a los agentes.
