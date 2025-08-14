Pasacalles y teatro por las avenidas festivas

Las actividades festivas de hoy prometen llenar toda la jornada de música y teatro. Por la mañana se suceden varios grupos de pasacalles «Os de Algures», Mil9 por el barrio de A Parda y Duos Pontes por Eduardo Pondal y Avenida de Vigo. Después, a las 19.30 horas el grupo teatral Fantoches Baj interpretará una de sus obras infantiles en la Plaza da Curtidoira.

