La marinense Enriqueta Otero Farto, elegida para el premio Galiza Mártir

Pontevedra y Poio volverán a rendir homenaje a Alexandre Bóveda en una nueva edición del Día da Galicia Mártir que se celebrará el próximo domingo, día 17. Ernesto Vázquez-Rey Farto, miembro de la Fundación Bóveda, explicó que los actos comenzarán en Pontevedra, a las 12.00 horas, con una ofrenda floral en el parque Amalia Álvarez, viuda del galleguista. «Pensamos que es necesario recordar la figura de Amalia Álvarez el mismo día que se conmemora el asesinato de su marido», indicó.

Como ya es tradición, el acto institucional en Poio, será a las 13.00 horas e ante el monumento a Bóveda erigido en A Caeira.

Ese mismo día, a las 18.00 horas, se oficiará una misa en la capilla del cementerio municipal de San Amaro y a las siete se celebrará el acto cívico ante el panteón familiar de los Álvarez-Gallego. La Fundación Bóveda también participará en el acto que organiza el BNG de Pontevedra en la Plaza de Curros Enríquez, a las 20.30 horas.

Asimismo, Ernesto Vázquez-Rey anunció que este año la Fundación dará el premio Galiza Mártir a Enriqueta Otero Farto, conocida en Marín como Enriqueta Molas, en honor al segundo apellido de su padre, represaliado de la dictadura franquista. Preside desde 2007 la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Marín.

Por su parte, el alcalde de Poio, Ángel Moldes, resaltó la colaboración existente entre el Concello y la Fundación Alexandre Bóveda y ha destacado que «el Día de Galicia Mártir en Poio tiene un significado especial» en el que se lanza «un mensaje de unión». El alcalde considera que Alexandre Bóveda «tiene que ser una figura de encuentro y, sobretodo, una figura de patrimonio de todos nosotros».

Moldes señaló la «coherencia» del gobierno local del PP al mantener su compromiso de seguir organizando estos actos, así como el acuerdo de incluir el Día da Galicia Mártir como alternativa de festivo local cuando los habituales (el 24 de junio, San Juan, o 24 de septiembre, la Merced) coincidieran en domingo o con el calendario autonómico.

«Habrá gente que no lo entienda», lamenta el alcalde que reivindicó este compromiso de «unión» de todos los grupos políticos asegurando que la ciudadanía se siente «cansada de crispación, de conflicto y demás».

«Lo que tenemos claro es que nadie puede ser ni señalado, ni que le falten al respeto por pensar distinto o por tener cualquier tipo de idea política».