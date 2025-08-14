Marín analiza ocho ofertas para el servicio de basuras hasta 2035

El Concello de Marín afronta la última fase para adjudicar el nuevo contrato del servicio de basuras por diez años de duración y 20,5 millones. Los técnicos municipales ya tienen sobre la mesa para su estudio las ocho ofertas presentadas. Las principales empresas del sector optan a la adjudicación, entre ellas Acciona, Ascan, FCC, Prezero Urbaser o Valoriza. Otras tres empresas optan al concurso paralelo para la recogida de textil y ropa usada, que no puede tramitarse dentro del servicio general. Se trata de Air, Arroupa e Insertega Social.

Entre las mejoras previstas está el aumento de casi un 35% de la capacidad mínima de recogida entre los colectores de todas las fracciones, llegando a casi cuatro millones de litros. También se instalarán tres nuevos contenedores de 30 metros cúbicos para uso de las brigadas municipales y el mantenimiento de los recipientes enterrados de la Rúa do Sol.

Todo esto se incluye en el primer lote del contrato, que cuenta con un segundo lote (de cinco años de duración), dedicado a los residuos textiles, para lo que se dotará al municipio de veinte puntos de recogida. El presupuesto de 20,5 millones de euros incluye todos los trabajos de mantenimiento, limpieza y reposición de los contenedores y otros elementos urbanos.

Otro de los puntos relevantes de esta nueva licitación tiene que ver con el aspecto salarial de los trabajadores. El nuevo contrato supondrá la subrogación de la plantilla actual, compuesta por 14 personas trabajadoras a tiempo completo y una a media jornada. Según la concejala Marián Sanmartín, «debido a la falta de negociación desde 2019, fecha del convenio firmado, en estos momentos los salarios que percibe la plantilla están no solo por debajo del salario mínimo interprofesional, sino también de la media del que perciben trabajadores de otros municipios» por lo que se propone un aumento salarial medio del 22% con respecto a los de 2019.

Entre las novedades previstas figura la incorporación en las islas situadas en las calles el contenedor marrón, que sirve para recoger en exclusiva los residuos orgánicos, «dejando el clásico colector verde para la fracción resto». Se aplicará así un sistema que ya es obligatorio por la normativa europea y que está en servicio en otros municipios. Además de la recogida específica de enseres, que seguirá como hasta ahora, dentro del nuevo contrato se incluirá la dotación de la gestión de un punto limpio móvil, que se desplazará por distintos puntos del municipio y «que facilitará el reciclaje de residuos como pilas, móviles, baterías, cartuchos de tinta o cápsulas de café, entre otros muchos ejemplos».