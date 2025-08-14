Inauguración de la restauración de la basílica de Santa María

REDACCIÓN

Pontevedra

La comunidad parroquial celebrará hoy el acto inaugural de las obras de restauración de la basílica de Santa María.

El atrio del templo será escenario a partir de las 11,45 horas de las intervenciones de restauradores, portavoces vecinales, el párroco, el alcalde y el presidente de la Xunta.

