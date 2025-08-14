El grupo Dakidarría llega a Caldas de Reis

Caldas de Reis recibe mañana sábado al grupo de ska punk Dakidarría. La actuación está enmarcada dentro del programa provincial +Música de la Diputación. El grupo se caracteriza por sus letras cargadas de crítica social, actuará en A Tafona desde las 22.00 horas como parte de las Fiestas do Verán de la localidad. La formación, con más de veinte años de historia fusión diversos estilos musicales con efectos audiovisuales que prometen no dejar indiferente a nadie.