El grupo Dakidarría llega a Caldas de Reis
Caldas de Reis recibe mañana sábado al grupo de ska punk Dakidarría. La actuación está enmarcada dentro del programa provincial +Música de la Diputación. El grupo se caracteriza por sus letras cargadas de crítica social, actuará en A Tafona desde las 22.00 horas como parte de las Fiestas do Verán de la localidad. La formación, con más de veinte años de historia fusión diversos estilos musicales con efectos audiovisuales que prometen no dejar indiferente a nadie.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra
- Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra
- El joven marinense rescatado tras lanzarse al río Lérez desde un puente, en estado muy grave
- Una grúa de 450 toneladas llega por mar al puerto de Marín para dar servicio al Grupo Nogar
- Quejas en Silgar tras «acotarse» con cuerdas el área de tumbonas
- Todo listo para la Batalla de Flores: ocho carrozas y 18 grupos llenarán las calles de Pontevedra de colorido
- Herida grave una mujer al ser atropellada por un ciclomotor en Marín