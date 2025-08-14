Firma de Fernando Paredes en librería Nós
El escritor Fernando Castro Paredes, dramaturgo y escritor de novelas como Miss Antropía ofrece una firma de libros para su novela más reciente en la Librería Nós de Sanxenxo esta tarde a las 20.00 horas. «O lanzador de coitelos» es una obra de thriller clásico que entrelaza pasado con futuro en una narración sofisticada y seductora. Con esta obra que habla sobre libertad, fracaso y memoria, el escritor y profesor recibe el Premio Galaxia de novela de los 75 años.
