Firma de Fernando Paredes en librería Nós

El escritor Fernando Castro Paredes, dramaturgo y escritor de novelas como Miss Antropía ofrece una firma de libros para su novela más reciente en la Librería Nós de Sanxenxo esta tarde a las 20.00 horas. «O lanzador de coitelos» es una obra de thriller clásico que entrelaza pasado con futuro en una narración sofisticada y seductora. Con esta obra que habla sobre libertad, fracaso y memoria, el escritor y profesor recibe el Premio Galaxia de novela de los 75 años.