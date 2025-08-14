La plaza de España acogió ayer la fiesta infantil del Circo de las Estrellas que ofreció La Fiesta Escénica, un espectáculo escénico que combina teatro, circo y cabaret, con acrobacias aéreas, bailes, escenas cómicas y otros elementos poéticos. En A Ferrería se ofrecieron las versiones de clásicos de Picoco´s Band.

La Fiesta Escénica, el show para los más pequeños |