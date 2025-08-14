Extinguen un incendio en un contenedor en Cruz Gallástegui

Operativo de extinción. | R. V.

Operativo de extinción. | R. V.

Agentes del servicio e Bomberos extinguieron ayer las llamas que se declararon a mediodía en un contenedor de cartón ubicado en la calle Cruz Gallástegui. El operativo obligó a cortar durante unos minutos la calle.

