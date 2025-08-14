+Escénicas lleva la magia a Ponte Caldelas

El circuito de promoción teatral provincial +Escénicas llevará mañana sábado a Ponte Caldelas «Museo Encantado», una obra del ilusionista Dani García, que se exhibirá desde las 11.00 horas en la Plaza Frei Antonio Orge. Será una exposición participativa en el que el público podrá recorrer cómodamente una instalación compuesta por cuatro micro-piezas de magia completamente diferentes. Promete atraer tanto a pequeños como adultos.