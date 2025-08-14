El Concello mejora la accesibilidad en un tramo de María Victoria Moreno
REDACCIÓN
El Concello ha ejecutado un nuevo tramo de acera, de 150 metros en la calle María Victoria Moreno entre Arzobispo Lago y Arzobispo Gelmírez, para dar continuidad y seguridad al tránsito peatonal en una zona que carecía de ella. El concejal de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, explicó que «el objetivo es ordenar el entorno y acondicionarlo con plena accesibilidad»
La nueva acera , en hormigón pulido, integra un parterre para un futuro árbol, corrige la recogida de aguas pluviales e cuenta con rampas de acceso a los garajes.
Esta actuación se enmarca un plan de «pequeñas obras» en los barrios, que ya ha incluido obras en la rúa Francia del barrio de Monte Porreiro o en la zona de Tafisa, donde se colocaron bolardos para impedir que los coches aparquen en zonas ajardinadas.
