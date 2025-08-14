Color y ambiente en la batalla de flores

La diversión para los más pequeños de la casa fue ayer el principal motor de la batalla de flores por las calles de Pontevedra, con el centro de la ciudad lleno hasta la bandera de jóvenes de todas las edades y sus familias disfrutando de la música y la acción recogida en las ocho carrozas y 18 grupos de baile participantes.

Padres, madres y niños no quisieron perderse la batalla. | Rafa Vázquez

La comitiva, liderada por los tradicionales cabezudos y gigantes de la comparsa Turoqua, estuvo protagonizada por las carrozas, que transportaban a personajes habituales de animación del cine y la televisión como Cars, la Pantera Rosa, el gato Doraemon y su «peto máxico», Nemo, los pingüinos de Madagascar o Lilo y Stitch. Todos ellos encajaron a la perfección con la energía de diversos grupos de animación, que propusieron también sus particulares temáticas para la ocasión.

Los niños interactuaron con los artistas. | Rafa Vázquez

El recorrido festivo, lleno de buen ambiente, siguió los mismos derroteros que en años anteriores. Tras partir de la calle Loureiro Crespo, la batalla de flores, un clásico de carnavales y veranos por toda España, atravesó Benito Corbal, donde el grueso de la gente esperaba para ver la comitiva, y dobló la esquina de Cobián Roffignac para continuar a orillas del Lérez por el puente de Santiago. Finalmente, el puente de los Tirantes y el enclave fluvial como punto final de destino a la fiesta.

El confetti, protagonista en las calles. / Rafa Vázquez

De ese modo, y a pesar del intenso calor que no dio tregua durante todo el día, con temperaturas superiores a los 30 grados, se pudo ver por las calles de la Boa Vila a una ecléctica colección de actuaciones artísticas, en la que brillaron la Anaconda do Lérez, a cargo de Barafunda, la Fantasía de la compañía Pablo Méndez Performances o la Psychodelia obra de Troula, además de un homenaje al Flautista de Hamelín cortesía de los vigueses de Rivel, entre otros ejercicios de expresión cultural en el marco de las fiestas.

Los cabezudos lideraron la comitiva floral. / R.V.

En total, 18 grupos de animación y danza deleitaron al público presente en Pontevedra, que tuvo que combatir el duro sol con agua y granizados, rompiendo a bailar en cuanto la fiesta se paraba por su zona. Los asistentes, que se agolpaban entre filas y filas de personas por Benito Corbal y Cobián Roffignac con decenas de carritos de bebé, agradecieron la sombra y la celebración del evento en las horas finales de la tarde.

Música folclórica durante la batalla. / Rafa Vázquez

Otra de las claves fue la interacción de las carrozas con los niños, felices por poder saludar a los cabezudos, además de recibir –y devolver– confetti y caramelos de los participantes en la fiesta.

La animación más colorida. / R.V.

Por su parte, la movida musical corrió a cargo de charangas como la Mil9 o los Solfamidas, que pusieron la banda sonora y el toque más fiestero de la jornada, junto a grupos tradicionales como los Gaiteiros das Rías Baixas, el baile folclórico de Duos Pontes y las actuaciones de Os Fervellos do Pío y Polavila.

La batalla de flores, con centenares de niños y niñas presentes sentados por las calles, sirvió por otro lado como el preludio a la actuación infantil que se desarrolló en la plaza de España, bastante llena como en todos los conciertos de la semana para ver el espectáculo a cargo de los artistas de La Fiesta Escénica. La compañía pontevedresa deleitó a la ciudad con la magia de su evento especial O Circo das Estrelas, completando así la noche más reservada al entretenimiento familiar en el verano pontevedrés.

A su vez, el desfile floral por el centro de la ciudad simbolizó también el ecuador de las fiestas de la Peregrina, que continúan a lo largo de su segundo fin de semana con conciertos y actividades por toda la ciudad hasta el lunes 18 de agosto, un día después de los fuegos artificiales, con la clausura a cargo de Los 40 Sessions en la plaza de España.

Un segmento de la batalla, especial para niños con espectro autista

Siguiendo la tradición inclusiva y diversa de los últimos años, la batalla de flores incluyó un primer espacio en silencio dirigido y adaptado a las sensibilidades de música y sonidos de los niños con trastorno del espectro autista (TEA), para ofrecerles una experiencia completa.Esta parte del recorrido se realizó al inicio, en Loureiro Crespo desde la rotonda de la pasarela, para dar paso después al arranque de la música en el resto de la batalla, por Benito Corbal y Cobián Roffignac hasta el río Lérez.

La celebración del desfile, que contó con la ayuda de Protección Civil, obligó al Concello a efectuar cortes y restricciones de tráfico en varios puntos de la ciudad, además de las calles por las que transitaba la comitiva. La avenida de Lugo y San Mauro, donde se estacionó inicialmente todo el convoy de carrozas y grupos, se mantuvo cerrado hasta el inicio de la batalla, mientras que el acceso a Urgencias del Hospital Provincial se derivó por San Antoniño y Gonzalo Gallas.