Buscan personas con discapacidad para formarse laboralmente

La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami) busca personas con discapacidad o incapacidad laboral interesadas en formarse en el sector de la alimentación en Pontevedra. Aprenderán competencias básicas en un curso que se celebrará a partir del 8 de septiembre.

