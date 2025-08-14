La Brilat de Pontevedra se despliega para vigilar los montes en plena oleada de incendios forestales

Un año más, y ya son 18, la Brilat de Pontevedra participa en la operación 'Centinela Gallego' en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia, para la prevención de incendios forestales durante la campaña estival 2025 en esta comunidad autónoma.

Se trata de un despliegue operativo de patrullas terrestres, de carácter preventivo y disuasorio, entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre y que llega en plena oleada de incendios en Galicia.

Este año 2025 son un total de 35 patrullas terrestres, cinco más que en la campaña 2024, las que desplegarán en 8 distritos forestales y en un total de 39 municipios de la geografía gallega, patrullas formadas por miembros del Ejército de Tierra (30 patrullas) y del Tercio Norte (Ternor) de Infantería de Marina (5 patrullas).

Las 30 patrullas formadas por personal de la Brilat serán las encargadas de la vigilancia en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. Las otras cinco, integradas por los infantes de marina del Ternor de la Armada, con base en Ferrol, realizarán sus patrullas en la zona sur de la provincia de A Coruña.

En concreto, el despliegue militar cubrirá 8 de los 19 distritos forestales en que se divide Galicia, con una distribución estratégica por toda la comunidad. En la provincia de A Coruña, se asignarán 5 patrullas a las comarcas del Barbanza y de Fisterra, mientras que Pontevedra contará con otras 5 unidades que vigilarán la zona de O Condado-Paradanta.

La mayor presencia se concentrará en Ourense, donde 20 patrullas realizarán labores de vigilancia en cuatro zonas de alto riesgo: O Ribeiro-Arenteiro, A Limia, Valdeorras-Trives y Verín-Viana. Por su parte, la provincia de Lugo dispondrá de 5 patrullas destinadas al control de Terra de Lemos.

Contarán con unos nuevos vehículos tofdoterreno que se estrenarán en esta operación, así como dispositivos de comunicación y geolocalización especiales, cámaras térmicas y prismáticos especiales.

Además de los efectivos de la Brilat con base en Figueirido, la Operación Centinela 2025 contará con la participación de militares procedentes de otras bases españolas. Se sumarán al dispositivo unidades de la base de Siero (Asturias), de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Las unidades militares actuarán bajo el control operativo del Mando de Operaciones, mientras que el general Alfonso Pardo de Santayana, jefe de la Brilat en Figueirido, ejercerá como máximo responsable de todas las fuerzas militares participantes en la operación.

Según el Ministerio de Defensa, el despliegue del pasado año “concluyó con un balance muy positivo. Como datos más significativos de la operación realizada durante el año 2024, resaltar que se emplearon un total de 62 vehículos de diferentes modelos, se recorrieron un total de 208.000 kilómetros y se realizaron alrededor de 3.300 patrullas tanto de presencia en municipios como de vigilancia desde diferentes observatorios. Asimismo, se sumaron un total de 3.650 minutos de vigilancia y observación diurna/nocturna con el empleo de los sistemas aéreos tripulados de forma remota, llegando al final de la operación con un saldo de 37 avistamientos notificados a la Xunta de Galicia, un descenso considerable en relación a años anteriores”.

El panorama con el que se encontrarán este viernes será muy diferente, con la ola de incendios que asola Galicia, sobre todo en la provincia de Ourense, uno de los territorios asignados a la Brilat.