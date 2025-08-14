El BNG solicita la creación de espacios para perros en Marín

El BNG lleva al pleno municipal de hoy una moción en la que solicita áreas recreativas para perros en Marín, debido al aumento en los últimos años del número de personas que tienen mascotas. Se trata de una medida que cuenta con el apoyo de más de 1.500 firmas con el fin de mejorar la convivencia y la integración de los animales en los espacios públicos.