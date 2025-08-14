La basílica pontevedresa de Santa María estrena su nueva imagen

Tras 9 meses de obras y en la víspera del festivo de la parroquia, la basílica de Santa María estrenó oficialmente este mediodía su nueva imagen, resultado de una gran intervención que se centró en las cubiertas, fachadas y cresterías, con una renovación total de la techumbre del ábside, y la demolición del faldón de la nave lateral.

La rehabilitación se percibe especialmente en la fachada principal, así como de las del sur y la cabecera, incluyendo sus cresterías, con una renovación total de la techumbre del ábside, y su inauguración convocó este jueves a los técnicos de las impresas implicadas, representantes de los vecinos, de la comunidad parroquial y al alcalde. También estaba prevista la intervención del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sustituido finalmente por la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, por “causas de fuerza mayor”, en concreto la epidemia de incendios que asola Galicia.

La titular del departamento autonómico de Vivenda transmitió su “solidaridad y apoyo” a los vecinos que sufren los incendios que queman, recordó, miles de hectáreas, transmitió el apoyo a los bomberos forestales que luchan contra las llamas y deseó salud a los brigadistas heridos por estos “fuegos atroces”, recordó.

María Martínez Allegue recordó que en este 2025 la Xunta ha consignado un total de 2,5 millones para las obras en templos de Pontevedra. En el caso de la basílica esta última intervención ha supuesto una inversión que supera el medio millón de euros y que complementa las obras realizadas en el bienio 2020-2021. En total, más de 800.000 euros para “un bien nombrado BIC” y patrimonio histórico desde los años 20 del pasado siglo.

Las otras obras se acometerán en el santuario de A Peregrina y el convento de Santa Clara. Se trata de proyectos, indico la conselleira, “muy vinculados a la Iglesia y al Camino de Santiago”.

En el caso de la rehabilitación de Santa María, subrayó que se trata de “parte de la identidad de Pontevedra, una gran joya, si no la mejor, de la ciudad”, y la rehabilitación “era necesaria”.

Es una pertinencia en la que también incidió el alcalde, Miguel Fernández Lores. Recordó que las ciudades “se construyen a lo largo de los silos” y todas las administraciones tienen la responsabilidad de “poner en valor el patrimonio histórico, arquitectónico y natural”. Como los demás intervinientes en el acto, agradeció a la Xunta su esfuerzo por “conservar el patrimonio, que es fundamental”.

El regidor hizo hincapié en que en estos momentos unos pocos vehículos pasan delante de la basílica, cuando antes de la implantación del modelo de ciudad el tráfico era intenso y obligaba a realizar “limpiezas más frecuentes que deterioraban el monumento”. Éste se erigió a partir del siglo XVI, cuando Pontevedra era “la ciudad más grande de Galicia”, un dinamismo ligado al puerto medieval desde el que se comercializaba la pesca de bajura, la sardina y el vino.

La construcción concluyó en el siglo XVII y estuvo “muy vinculada a los marineros de a Moureira” y, de hecho, experimentaba parones cuando faltaban los recursos pesqueros. Desde ese pasado, el barrio de Santa María vivió en los últimos años “la recuperación medioambiental de la zona, la peatonalización” y en general la puesta en valor de todo el entorno.

La restauradora y conservadora de bienes culturales Carlota López Brea, de la constructora Rehabita, la arquitecta Dolores Tobío, de la firma Bioconstruir, la presidenta de la Asociación de Vecinos Santa María Pilar Señoráns, y el párroco, Francisco Javier Porro Martínez, fueron otros de los que tomaron la palabra en el acto de inauguración, que tuvo lugar en el atrio de la basílica y que convocó a numerosas autoridades, como el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez.