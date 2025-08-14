Alertan de la acumulación de envíos en la oficina de Correos de Sanxenxo

La CIG-Correos junto con trabajadores de la Unidad de Reparto de Sanxenxo, llevó ayer a cabo una movilización ante la oficina para reclamar más personal en el turno de mañana, «con seis plazas sin cobertura cuyas funciones tiene que asumir el resto de la plantilla». Afirman que «en esta unidad, a día de hoy, hay varios miles de envíos comunes sin repartir y un número destacado de envíos registrados como notificaciones o certificados».