Portonovo celebra el Día do Mariñeiro repartiendo 3.125 raciones de sardina

Al resguardo del sol bajo una gran carpa cientos de personas disfrutaron este mediodía del Día do Mariñeiro en Portonovo, en el que se repartieron más de 500 kilos de sardinas. En total se sirvieron 3.125 raciones de sardina gratuitas, asadas por operarios municipales y voluntarios que se encargaron de atender a las grandes colas de personas que se formaron desde el inicio para degustar el pescado azul.

Como ya es tradición, el alcalde, Telmo Martín, acompañado de concejales del gobierno local, acudieron a la sardiñada y brindaron por el inicio de las fiestas de San Roque en Portonovo que este año organiza el Concello de Sanxenxo.

De amenizar la degustación se encargaron las melodías tradicionales cortesía de Os Gatiños de Portonovo, Portonovo Canta y Cantos de Taberna de Soalleira.

La sardina fue la protagonista de la fiesta. / Gustavo Santos

Al mismo tiempo, los más pequeños podrán disfrutar por la tarde de las atracciones y de las tómbolas en el parque de O Espiñeiro y un tramo de Rafael Picó, entre la rotonda de Baltar y el cruce con la rúa Espiñeiro, que se cortará durante las fiestas.

El cambio de ubicación este año, apuntan desde el Concello de Sanxenxo, permitirá mantener operativo el parking del varadero respondiendo a las necesidades de vecinos y hosteleros. La verbena de esta noche correrá a cargo de Magos y DJ Paco Vulkano.

Se repartieron 500 kilos de producto. / Gustavo Santos

Mañana viernes, 15 de agosto, Día de Santa María de Adina, continuarán las celebraciones litúrgicas durante la jornada y la música en las calles con Os Gatiños y Lembranzas. A partir de las 22:30 horas, la verbena en la que actuarán Grupo Arena y Conductores Suicidas (Tributo a Sabina).

La actividad continuará hasta el martes con una amplia programación.