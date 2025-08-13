Durante la jornada de ayer, desde las 21.00 horas, la plaza de A Ferrería vivió un espectáculo sin precedentes de mano de Volé Temps. La compañía de circo y teatro, que proviene de Granada, asombró a los espectadores con movimientos acrobáticos aéreos y danza con destreza circense. La energía de los artistas se transmitió a todos los presentes durante un espectáculo donde la agilidad y los movimientos que desafían a la gravedad fueron los protagonistas.

Volé Temps lleva a la plaza de A Ferrería la magia circense