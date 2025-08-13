Vilaboa triunfa en Italia con el colorido del Entroido de Cobres

El colorido del Entroido de Cobres conquistó el VIII Festival Identidades, celebrado este mes de agosto en Fonni (Cerdeña), y en el que el grupo de Vilaboa fue uno de los representantes internacionales de una cita que reunió en la isla italiana tradiciones de Carnaval de España, Portugal, Rumania, Lituania, Serbia, Hungría, México e India.

Una delegación integrada por diez personas de este ancestral carnaval de Vilaboa se desplazó hasta Italia: seis bailarines, tres músicos y Lidia Peleteiro, miembro de la junta directiva de la Asociación Cultural Cobres.

La delegación de Vilaboa, en Cerdeña, ataviada con los trajes del Entroido / FdV

“Músicos y bailarines decidieron sacrificar su tiempo de vacaciones para acudir la esta aventura”, explicó Lidia Peleteiro, que también indicó que sufragaron los gastos de desplazamiento de su bolsillo, al carecer el colectivo de presupuesto suficiente para asumir la expedición cultural que, sin duda, fue enriquecedora.

"La implicación de todas las personas que formamos parte del Entroido de Cobres es la principal garantía de preservación de nuestra tradición", añade Peleteiro. Fue la primera vez que esta agrupación de Vilaboa se desplaza a este encuentro internacional, tras contactar con los organizadores en una actividad similar en Viana do Bolo.

El grupo, aún con sus maletas / FdV

La música y la vistosidad del Entroido de Cobres triunfó entre al público italiano y el resto de agrupaciones participantes, que se sumaron a los ritmos de gaitas y panderetas. Los músicos de Vilaboa llegaron a ponerse también a disposición del Carnaval de Samede, grupo de Paderne también participante, para proporcionarle el acompañamiento musical durante el desfile.

"La pasión por el Entroido se mide por estos hechos concretos", señaló el alcalde César Poza, quien valora la participación como "una buena oportunidad para dar a conocer nuestras tradiciones fuera de Galicia".

La agrupación de Cobres, con otro grupo participante / FdV

El Entroido de Cobres representa una forma particular de entender el carnaval como manifestación cultural local que trascende fronteras. La tradición de Cobres muestra como las comunidades gallegas mantienen vivas sus raíces al tiempo que las proyectan al panorama cultural internacional.