Un masivo y festivo agosto genera en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés 3.700 urgencias cada fin de semana

El mes de agosto es sinónimo de vacaciones, turismo y fiestas en las Rías Baixas. Con una población multiplicada en muchos de los municipios y una sucesión de actividades festivas en toda la comarca, el impacto de este ‘cóctel’ en el servicio sanitario es notorio, todo ello unido a la ola de calor que aún afecta a parte de la provincia. Al margen de las dolencias habituales, en especial entre las personas mayores, se elevan los casos de intoxicaciones, traumatismos o infecciones. Todo ello se pone de manifiesto en especial los fines de semana, cuando se concentra la mayor parte de citas festivas, como la que se celebra estos días en Pontevedra con la Peregrina.

El balance que ha realizado hasta el momento el Sergas detalla una media de más de 3.700 urgencias cada fin de semana (viernes, sábado y domingo) en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, lo que supone alrededor de 1.200 cada día. De todas ellas, el 65% (alrededor de 4.800) son recibidas en los puntos de atención continuada (PAC) de los centros de salud, entre ellos en de A Parda, que suma cada fin de semana de este mes más de 160 pacientes diarios.

Por su parte, en los servicios de Urgencias del CHOP (Montecelo y el Hospital Provincial para Pediatría), llega a unas 300 asistencias diarias entre el viernes y el domingo. Así, el Sergas detalla que el pasado fin de semana, cuando comenzaron las fiestas de la Peregrina en Pontevedra «los principales servicios de urgencias y Puntos de Atención Continuada del área de salud prestaron un total de 2.273 asistencias. De ellas, en el PAC de A Parda en Pontevedra se atendieron a 503 pacientes entre las guardias del viernes 8, sábado 9 y domingo 10». Asimismo, el área asumió 460 urgencias en el PAC del centro de salud de San Roque en Vilagarcía de Arousa durante este pasado fin de semana.

En lo que se refiere a las urgencias de tipo hospitalario, fueron este fin de semana un total de 1.310 urgencias, de las que 891 fueron en los hospitales Provincial y Montecelo de Pontevedra y 419 en el de O Salnés en Vilagarcía. El Sergas subraya que «el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés reforzó las presencias de profesionales médicos y de Enfermería en los puntos de atención continuada emplazados en aquellas localidades que están recibiendo una mayor afluencia poblacional durante los meses del presente verano».

Las cifras son similares al primer fin de semana de agosto, cuando se sumaron 3.852 urgencias. Entre el 1 y el 3 de este mes los nueve PAC prestaron un total de 2.506 asistencias., 496 en el de A Parda en Pontevedra. Añade que «durante las celebraciones de la Festa do Albariño en Cambados, en esta localidad hubo 268 urgencias, en O Grove 245 y en el PAC de San Roque en Vilagarcía 471 asistencias urgentes».

En las urgencias extrahospitalarias del centro de salud de Baltar en Sanxenxo se asumieron en primeros tres días de agosto 384 asistencias; el PAC de Bueu atendió 128 urgencias, el Caldas de Reis 227, Marín atendió 216 y el PAC de Terra de Montes tuvo 71 asistencias.

En cuanto a las urgencias hospitalarias del inicio de agosto, el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés atendió durante el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 un total de 913 urgencias en el Complejo Hospitalario de Pontevedra y 433 en O Salnés

El Sergas añade que «complementariamente a esta actividad asistencial, de los 14 facultativos internos residentes (MIR) hospitalarios que finalizaron su período formativo en el área sanitaria de Pontevedra en el pasado mes de julio, quedaron incorporados a la asistencia un total de nueve médicos. Asimismo, se incorporaron otros siete MIR más al distrito procedentes de otras áreas sanitarias y de otras comunidades autónomas como Madrid o Castilla León».

En lo que se refiere «a las incorporaciones de médicos internos residentes de Atención Primaria, un total de siete facultativos de Medicina Familiar y Comunitaria quedaron a prestar servicio en el área: cinco de ellos en centros de salud (un procedente del área sanitaria de Ourense y otro llegado desde Burgos) y otros dos para prestar servicio en los servicios hospitalarios de Urgencias, uno para el Complejo Hospitalario de Pontevedra y otro para el Hospital de O Salnés.

Casi 700 casos diarios en los nueve puntos de atención continuada durante el mes de julio

Según el balance del Sergas, durante el pasado mes de julio, cuando también se registra un aumento poblacional significativo, los nueve puntos de atención continuada de centros de Atención Primaria del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés asumieron un total de 21.513 asistencias, una media de 694 diarios.Concretamente, en el PAC pontevedrés de A Parda fueron 4.295 atenciones; en Marín se asumieron 2.067 patologías; el punto de atención continuada de Bueu atendió en julio 1.139 casos; en Caldas de Reis se asumieron en ese mismo período 2.008 asistencias. En las urgencias del centro de salud de Baltar en Sanxenxo se asumieron el pasado julio 2.796 asistencias; el PAC de Cambados atendió 2.858 urgencias; el de Vilagarcía de Arousa en el centro de salud de San Roque asumió el pasado mes 3.810 patologías; el punto de atención continuada de O Grove atendió en julio 2.103 casos, mientras que el de Terra de Montes prestó 437 asistencias.