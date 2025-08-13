El tramo de la PO-308 en A Barca ya es de Poio

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer el anuncio de cambio de titularidad del tramo inicial de la PO-308, situado entre A Barca y Casal de Ferreirós, para que desde hoy pasa a ser de titularidad del Concello de Poio. Esta medida entra dentro del convenio para permitir la transformación de este tramo, que supone una de las entradas principales al municipio. Las obras empezarán el 9 de septiembre.