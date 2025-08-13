Sanxenxo dispondrá en 2026 del proyecto de reforma del puerto deportivo, cifrado en 13 millones

El alcalde y presidente de Nauta, Telmo Martín, mantuvo ayer un encuentro con miembros de la nueva asociación Asnauta formada por aproximadamente 60 usuarios del puerto deportivo de Sanxenxo. Durante la reunión se abordó la remodelación integral prevista, tanto en la lámina de agua como en tierra, incluida dentro de la ampliación de la actual concesión que caduca en octubre de 2027 y que se prorrogará hasta 2047.

El alcalde explicó que «esta es una primera toma de contacto con Asnauta en la que se les va a informar de los planes de Nauta Sanxenxo»! en el marco de la nueva concesión. Martín les explicó que se prevé que el proyecto de remodelación integral está previsto que esté listo en junio de 2026.

El presidente de Asnauta, Serafín Portas, explicó que el colectivo surge «para velar por los intereses de los concesionarios del puerto y para saber cómo se va a hacer la ampliación de la concesión». Asimismo, incidió en que «nuestra línea va a ser la del diálogo y la de aportaciones que puedan resultar útiles en este proceso».

La inversión prevista en el puerto supera los 13 millones de euros, con tres actuaciones de distinto coste económico, «pero que redundarán en la dinamización de la zona», según Nauta. Por un lado, está el proyecto Batea en Tierra, «que aspira a ser un reclamo turístico más por su calidad arquitectónica». Está programada en tres fases: el ajardinamiento y la mejora del acceso de la Praza dos Barcos con la Praza do Mar, ya ejecutado; la reforma del edificio de Capitanía y locales adyacentes; y el umbráculo denominado Batea en Tierra por la forma a la que evoca y que se ubicará en la Praza do Mar.

Otra de las medidas previstas en la prórroga de la concesión es la reordenación de la lámina de agua, la sustitución de las torretas de suministro, la reparación de las flotaciones de los pantalanes y la adaptación del suministro de combustible.