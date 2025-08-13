Rosario Flores llena la calle de ‘meneíto’

Rosario Flores, la hija de Lola Flores «La Faraona» y Antonio González «El Pescaílla» puso rumbo a Pontevedra tras hacer «sold out» en Girona el pasado viernes. La reconocida cantante actuó ayer ante un público entregado que cantaba y aplaudía con ímpetu en sus canciones, especialmente, sus grandes éxitos, entre los que están «Mi gato», «Qué bonito» o su interpretación del reconocido tema «No dudaría», de su hermano Antonio Flores, quien la compuso y cantó originalmente en 1980.

Público que abarrotó ayer la plaza de España. |

Además, el espectáculo estuvo marcado tanto por temas en acústico, en los que la artista consiguió crear un ambiente íntimo y emotivo, como por momentos vibrantes de rumba, al propio estilo «flamenco», en los que la cantante pudo demostrar sus pasos más andaluces, a la vez que presumía de «poderío» y de piernas, en su particular ‘meneíto’.

Con esta energía arrolladora con la que recorría el escenario de un lado al otro, Rosario Flores llenó la plaza de España en su concierto, uno de los más esperados de las fiestas de la Peregrina de este 2025, en el que interpretó varios temas de su último disco, presentado el pasado diciembre, «Universo de Ley», que da nombre a la gira. Este álbum, que la artista define como «el disco más difícil» de su carrera, es un homenaje a sus propios inicios en la música, ya que está compuesto por los primeros éxitos de la andaluza, regrabados junto con cantantes internacionales y nacionales de renombre, como es el caso de «Cómo quieres que te quiera», con Sebastián Yatra, «Mi gato», con la colaboración de Malú, o «Sabor sabor», junto con Alejandro Sanz.

La gira resume sus más de tres décadas de trayectoria musical, dando como resultado un tour lleno de autenticidad y huella personal en el que Rosario logró emocionar a los espectadores, especialmente a aquellos que la siguen desde sus comienzos en la música.

Tras su paso por la Boa Vila, la próxima parada es Gijón, pues la artista seguirá recorriendo las ciudades españolas durante su gira, con la que volverá a pisar Galicia el 13 de diciembre para actuar en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

«O Circo das Estrelas», oferta de hoy en la plaza de España

La ciudad sigue celebrando las fiestas en las que homenajea a la Virgen de la Peregrina. El grupo de música tradicional gallega «Os Alegres» inicia la jornada de hoy con su actuación por las plazas del casco histórico, a partir de las 11.15 horas.Posteriormente, serán los pasacalles de la charanga pontevedresa «Mil9» los encargados de amenizar la zona de A Parda a partir de las 12.00 horas.Las celebraciones vespertinos comienzan con una de las citas más señaladas de estas fiestas: la tradicional Batalla de Flores, con la que las calles de Pontevedra se llenan de color, fantasía e ilusión a través de las animadas carrozas. Este singular acto se inicia en la calle Loureiro Crespo y seguirá por Benito Corbal, Cobián Roffignac y Padre Amoedo, para finalizar el recorrido en la avenida de Buenos Aires, desde el Puente de Santiago hasta el Puente de los Tirantes, donde el tráfico estará cortado desde las 18.30 horas.Por la noche, los protagonistas son los más pequeños de la familia, quienes podrán disfrutar de una fiesta escénica infantil a cargo de «O Circo das Estrelas», que realizará su espectáculo a las 21.00 horas en la plaza de España.Por otro lado, en la plaza de A Ferrería tendrá lugar el concierto de Picoco´s Band a las 22.30 horas, un grupo madrileño que interpreta versiones del pop y del rock español de los últimos treinta años, cuyos componentes cuentan con una amplia trayectoria musical.Por último, a las 22.45 horas en la calle Montero Ríos, en frente de la Diputación Provincial, se podrá disfrutar de la verbena a cargo de la orquesta Dinastía, que pondrá el broche de oro a esta jornada del miércoles.A su vez, las diferentes atracciones para todas las edades continúan durante todo el día en el centro de la ciudad, además de los distintos puestos de comida.Asimismo, la 35 edición de A Feira da Mel, situada delante de la plaza de abastos celebra su penúltimo día. Se trata de un evento integrativo en el que, además de la miel, cuenta con otros alimentos y productos artesanales de Galicia.