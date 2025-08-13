Quejas en Silgar tras «acotarse» con cuerdas el área de tumbonas

A las quejas habituales de muchos bañistas contra la costumbre de algún usuario de dejar sus sillas y sombrillas en la playa de Silgar a primera hora o a mediodía «para guardar sitio» en la playa, estos días se ha unido otro motivo de malestar entre personas que habitualmente acuden a este arenal de Sanxenxo.

Se trata de la instalación de estacas y cuerdas para «acotar» la zona de tumbonas, de manera que aquellos que no las alquilan no puedan acceder. En sus quejas, los afectados señalan que «estos días, con mareas vivas, sube el agua mucho y apenas hay sitio con la pleamar para ubicarse, ya que no nos dejan hacerlo entre las tumbonas y apenas queda espacio entre las cuerdas y las orilla».