El PSOE pide el «regreso» del Consello Escolar Municipal, que no se reúne desde el año 2017
Reclama una convocatoria urgente «para poder planificar el nuevo curso
REDACCIÓN
El grupo municipal del Partido Socialista ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno del Concello de Pontevedra en la que pide la convocatoria urgente del Consello Escolar Municipal, después de ocho años sin actividad, desde el 7 de noviembre del año 2017, es decir, ocho años.
Los concejales socialistas Iván Puentes y Manuel Fariña señalaron que esta circunstancia «además de la nula escucha hecha a la comunidad educativa» supone que el Consello se encuentre «totalmente desfasado en el tiempo» y tenga que ser renovado en la mayor parte de sus miembros para poder ser constituido.
El grupo municipal del PSdeG-PSOE propone a la corporación que inste al gobierno municipal del BNG a renovar la constitución del Consello Escolar, y a convocarlo con carácter urgente «para poder planificar de forma conjunta con la comunidad educativa del municipio el curso 2025-2026».
Ademáis quiere que este órgano consultivo sea convocado de forma «regular y continuada», cuando menos una reunión por trimestre, una al inicio de curso y otra para su cierre. Esta entidad participativa en la planificación educativa tiene como funciones el asesoramiento, consulta y presentación de proposiciones en cuestiones como los convenios de colaboración con la Xunta o con otras administraciones que afecten a la enseñanza no universitaria en el ámbito municipal.
