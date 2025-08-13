El PP solicita para todas las parroquias las 16 frecuencias diarias de bus de A Canicouva
Señala que la mayor parte solo dispone del Coche de Punto, que «es un absoluto fracaso»
REDACCIÓN
Pontevedra
El PP local puso ayer el foco en la línea de autobús directo entre A Canicouva y el centro urbano, «que cuenta con hasta 16 frecuencias diarias entre las 8.30 y las 20.30 horas, mientras que el resto de parroquias continúa sin disponer de un servicio similar, viéndose relegadas al Coche de Punto, que es un fracaso absoluto», según la concejala Aroa Otero. La edil indica que «este sistema de transporte a demanda (basado en los taxis) solo funciona de lunes a viernes, entre las 7.00 y las 14.00 horas, debe solicitarse con al menos un día de antelación, y apenas registra una media de 8,5 viajes diarios, pese a que ha supuesto una inversión inicial de 343.000 euros y llega con diez años de retraso».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra
- Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra
- Herida grave una mujer al ser atropellada por un ciclomotor en Marín
- Muere un ciclista de 67 años de Poio tras sufrir un desvanecimiento en Fornelos de Montes
- Gardacostas rescata a tres jóvenes en Pontevedra que se quedaron a la deriva en su yate
- Detenido en Pontevedra un menor por un delito de violencia de género contra su pareja