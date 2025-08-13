El PP solicita para todas las parroquias las 16 frecuencias diarias de bus de A Canicouva

El PP local puso ayer el foco en la línea de autobús directo entre A Canicouva y el centro urbano, «que cuenta con hasta 16 frecuencias diarias entre las 8.30 y las 20.30 horas, mientras que el resto de parroquias continúa sin disponer de un servicio similar, viéndose relegadas al Coche de Punto, que es un fracaso absoluto», según la concejala Aroa Otero. La edil indica que «este sistema de transporte a demanda (basado en los taxis) solo funciona de lunes a viernes, entre las 7.00 y las 14.00 horas, debe solicitarse con al menos un día de antelación, y apenas registra una media de 8,5 viajes diarios, pese a que ha supuesto una inversión inicial de 343.000 euros y llega con diez años de retraso».