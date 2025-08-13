Portonovo reparte 500 kilos de sardinas asadas para abrir las fiestas de San Roque
Organizadas por el Concello, se cambió la ubicación de las atracciones, a la calle Rafael Picó, y se limita el programa a cinco días | Este jueves también se celebra el Día do Mariñeiro
Portonovo abre este jueves cinco días de fiesta con motivo de la celebración de San Roque. La cita, organizada este año por el Concello de Sanxenxo, se abre con un homenaje al sector del mar con el Día do Mariñeiro y el reparto gratuito de más de 500 kilos de sardinas asadas en la explanada de la lonja portonovesa. Hay también vino y agua con vasos que, por primera vez, son reutilizables. No falta ambientación musical con Nelson Quinteiro, Portonovo Canta y Cantos de Taberna de Soalleira.
Los más pequeños pueden disfrutar de las atracciones y de las tómbolas, que cambian de ubicación, ya que pasan de la explanada del varadero portuario al parque de O Espiñeiro y un tramo de Rafael Picó, entre la rotonda de Baltar y el cruce con la rúa Espiñeiro, que se corta al tráfico durante las fiestas.
El Concello explica que «este cambio de ubicación permite mantener operativo el parking del varadero respondiendo a las necesidades de vecinos y hosteleros». La verbena correrá a cargo de Magos y DJ Paco Vulkano.
Este viernes, Día de Santa María de Adina, continúan las celebraciones litúrgicas durante la jornada y la música en las calles con Os Gatiños y Lembranzas. A partir de las 22.30 horas será la verbena en la que actuarán Grupo Arena y Conductores Suicidas (Tributo a Sabina).
El sábado, Día de San Roque, se celebrará el tradicional encuentro de imágenes y los actos litúrgicos. La verbena contará con Capitol y Stereo. A medianoche se podrá disfrutar de un espectáculo pirotécnico desde la playa de Baltar.
El domingo, Día do Carme, se retomará la carrera popular III Memorial Rafael González ‘Michu’. Tras las celebraciones litúrgicas en honor a la Virgen del Carmen y la ambientación musical, llegará la verbena con Pili Pampín y Panorama.
El lunes, Día do Can, la actividad festiva continuará con música y los juegos populares, para todas las edades, como el Pau de sebo, la carrera de botes, manzanas flotantes… A las 20.00 horas se celebrará el desfile de disfraces de perros y el broche final lo pondrá Kubo y la Ocaband.
El martes se celebrará el Día del Niño en el que las atracciones ofrecerán descuentos a las familias. Será ya la única y último día de actividad del programa festivo.
Hasta el martes 19 permanecerá cortado el tramo de la rúa Rafael Picó entre la rotonda de Baltar y el cruce con la rúa Espiñeiro. Para facilitar la circulación durante la cita festiva se establecen itinerarios alternativos: el tráfico pesado de camiones y autobuses deberá acceder por la rúa do Espiñeiro, con entrada y salida reguladas por la rúa Areal y la rúa Espiñeiro, y con desvíos atendidos por semáforos. Los turismos y otros vehículos deberán utilizar la rúa Areal y la rúa da Mariña para su acceso, con salida prevista por la rúa Espiñeiro.
