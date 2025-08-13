El plazo del programa Emega acaba mañana
El delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer la Herboristería Bardana, en Pontevedra, uno de los establecimientos que solicitaron las ayudas del programa Emega, para potenciar el talento y el empleo femenino. Su convocatoria está abierta hasta mañana y cuenta con un presupuesto de más de cinco millones para 350 iniciativas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra
- Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra
- Herida grave una mujer al ser atropellada por un ciclomotor en Marín
- Muere un ciclista de 67 años de Poio tras sufrir un desvanecimiento en Fornelos de Montes
- Gardacostas rescata a tres jóvenes en Pontevedra que se quedaron a la deriva en su yate
- Detenido en Pontevedra un menor por un delito de violencia de género contra su pareja