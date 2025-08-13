El plazo del programa Emega acaba mañana

Visita de ayer. | FdV

El delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer la Herboristería Bardana, en Pontevedra, uno de los establecimientos que solicitaron las ayudas del programa Emega, para potenciar el talento y el empleo femenino. Su convocatoria está abierta hasta mañana y cuenta con un presupuesto de más de cinco millones para 350 iniciativas.

