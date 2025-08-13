Paloma San Basilio actuará en Pontevedra en su única y última cita en Galicia

La cantante madrileña Paloma San Basilio dará un concierto el próximo viernes 15 a las 22.30 horas como parte de la programación de las Fiestas de La Peregrina. Esta cita constituye un engranaje fundamental en su carrera, ya que será su única fecha en la comunidad gallega dentro de su última gira.

«GRACIAS» es un tour que busca homenajear los 50 años de carrera de la artista de renombre internacional con más de 16 millones de discos vendidos y numerosos galardones internacionales, incluyendo un Grammy Latino. Esta gira supone la despedida de los escenarios de la cantante que en 1985 representó a nuestro país en el Certamen de Eurovisión.

El concierto homenaje a tantos años de carrera musical, que se celebrara en la Plaza de España, será una de las citas más señaladas de las Fiestas de Las Peregrinas. Paloma reflexionará en esta actuación acerca de su prolongada trayectoria a través de éxitos como «Luna de Miel» o «No llores por mí Argentina». Canciones que prometen emocionar al público en una noche que dará una despedida como merece a la artista.

El objetivo de la artista de canciones melódicas es poder devolver al público durante esta gira el amor y dedicación que le han proporcionado durante sus años de carrera. «Jamás imaginé un camino tan generoso, esto es todo gracias a ustedes, por eso la gira tiene el nombre de GRACIAS» afirmó la cantante.

Pontevedra vivirá así una cita histórica que reunirá a varias generaciones para despedir en vivo a una de las grandes voces de la música española. Una cita irrepetible, al aire libre y en pleno corazón de la ciudad, que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.