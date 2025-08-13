Se ofrece intérprete para poder brindar atención a un paciente ghanés en el hospital pontevedrés Montecelo

La labor altruista de la Asociación Ghana Unión Marín Pontevedra, presidida por Kwesi Kyerebouh, ha sido clave para garantizar la atención sanitaria de un paciente ghanés que no hablaba español en el Hospital Montecelo.

Según informó ayer el Sergas, Kyerebouh se presentó el pasado martes voluntariamente ante en el servicio de Traballo Social del Complejo Hospitalario de Pontevedra para ejercer como intérprete entre el paciente y la doctora Diéguez, especialista del servicio de Medicina Interna.

Gracias a la intervención altruista de la Asociación Ghana Unión Marín Pontevedra, fue posible explicar al paciente las pruebas médicas necesarias, obtener su consentimiento y proceder con el diagnóstico y tratamiento oportunos.

La situación requirió una interconsulta con el servicio de Traballo Social del CHOP pontevedrés, departamento asistencial que coordinó la disponibilidad del recurso lingüístico y facilitó el contacto con este colectivo.

La Asociación Ghana Unión Marín Pontevedra, fundada y presidida por Kyerebouh desde 2023, agrupa a cerca de un centenar de personas y trabaja para fortalecer los lazos culturales entre la comunidad ghanesa y la sociedad local, así como para ofrecer apoyo mutuo a los ghaneses residentes en Marín.

Tras la colaboración en el hospital Montecelo, Kyerebouh reiteró su disposición para seguir colaborando con el Complejo Hospitalario de Pontevedra en futuras ocasiones, destacando la importancia de que el personal sanitario pueda contar con este tipo de recursos para garantizar una atención inclusiva y eficaz. Desde el servicio de Traballo Social del CHOP subrayan que estas interconsultas no solo resuelven situaciones críticas, sino que también dan visibilidad al trabajo conjunto entre la sanidad pública gallega y la comunidad.