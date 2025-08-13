Meses fuera de cobertura sin remedio

A solo cuatro kilómetros en coche del corazón de Pontevedra, el lugar de Lusquiños, en la parroquia de Tomeza, sufre en algunas de sus zonas problemas con sus telecomunicaciones, derivados de un poste en mal estado que lleva meses sin ser arreglado.

Allí, varios vecinos denuncian que ni las autoridades ni las compañías telefónicas hacen frente al mal estado de la instalación, con cables rotos y bajos que se rompen cada vez que un vehículo de altura, como el camión de la basura, los contacta. El resultado, la falta de internet y teléfono fijo desde hace varios meses.

«El poste está totalmente podrido y la madera se cae a trozos. No hay quien haga caso, hasta que ocurra una desgracia, y la mitad de los vecinos están sin servicio. No hay manera de que nadie venga a arreglarlo. Seguimos pagando lo mismo y no estamos servidos», explica Luisa Miguélez, una de las principales afectadas por lo ocurrido.

«Mi hija vive con nosotros y es profesora. Tiene que hacer con los datos del móvil muchos trabajos o hacerlos en el instituto, porque aquí no puede trabajar. Vino mi otro hijo de Mérida y tuvo que ir a un piso de su hermana para poder conectarse telemáticamente al trabajo, si no, no podía hacerlo», añade esta vecina de 64 años, que tiene restos de cables rotos ante su vivienda, por la que pasan diariamente por la acera delantera decenas de peregrinos haciendo el Camiño Portugués.

Más allá de los problemas en la vida diaria, esta vecina de Lusquiños teme por la seguridad de la zona. «Es un desastre. Nadie hace nada. Uno de los señores que vino a hacer fotos, le pinchó un destornillador por la parte de abajo del poste y llegó a la mitad. Otras compañías vinieron para subirse y al ver el estado del poste dijeron que «no está mal, está lo siguiente». No se quiere enganchar nadie y mientras Telefónica no lo cambie, va a seguir así», aseguró.

Comercios

La falta de cobertura afecta también a un bar cercano, el Chincho II, donde la persona que lo regenta, Carlos, reconoce la gravedad de los problemas que están surgiendo a raíz de no tener conexión.

En su caso, en época estival aumentan las entregas de ‘delivery’, tramitadas mediante internet, que llegan a suponer cerca de un 20% de su volumen de negocio, aunque sin servicio, son ingresos perdidos hasta la fecha. Una situación que, apunta, viene después de mucho tiempo con cortes puntuales en los servicios a causa de los desperfectos en el poste, por los tirones a los cables de los vehículos que transitan por la zona.

«Llevamos tres meses sin servicio total. Nos está afectando mucho, porque no podemos recibir pedidos. Porque tengo las llamadas desviadas del fijo al móvil, sino tampoco podríamos recibir llamadas», destaca, al respecto de las reservas.

En su caso, decenas de llamadas a su operador telefónico no han servido de nada en su búsqueda por recuperar unos servicios que continúa pagando.

«De hecho, yo llamo todos los días. Dicen que el problema está en el poste, que es propiedad de Telefónica y mientras no lo cambien, ellos no hacen nada. No vemos ninguna solución, porque llamas y no hay manera, no hacen nada», admitió.