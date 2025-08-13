Marín afronta los últimos retoques en la avenida de Ourense y Concepción Arenal

Las dos grandes arterias de movilidad del centro de Marín la Avenida de Ourense y la Rúa Concepción Arenal, desde la rotonda de las Anclas hasta la rúa da Ponte, tienen prácticamente finalizadas sus humanizaciones, según aseguró ayer el gobierno local. La alcaldesa, María Ramallo, explicó que «están finalizándose detalles pendientes, sobre todo en cuanto a mobiliario. En la avenida de Ourense, falta plantar árboles y colocar más bancos y en el caso de Concepción Arenal, aún tenemos varias jardineras y otros finales pendientes de finalización».

La regidora recordó que entre las dos obras se invirtieron 2,7 millones de euros: 1,2 millones en la avenida de Ourense, por parte del Ministerio de Transportes, y 1,5 millones de euros en Concepción Arenal y en la rúa da Ponte, por parte de la Xunta de Galicia.

«Se trata de una inversión muy elevada y que supuso un coste cero para las arcas municipales. Insistimos mucho en esto. Sabemos que las obras fueron molestas y largas, pero ahora tenemos dos arterias principales completamente renovadas y más cómodas para todos. Y son inversiones que solo son posibles gracias a un esfuerzo grande de gestión para llegar a acuerdos con otras administraciones», explicó Ramallo.

En ambos casos, «se ganó espacio para los peones ampliando las aceras, se renovó todo el mobiliario urbano y se mejoró la fluidez del tráfico rodado, especialmente en la Avenida de Ourense con la instalación de la nueva rotonda, que está funcionando muy bien desde el primero momento de su puesta en servicio».

La reforma de la Rúa da Ponte se retoma en septiembre

La reforma de la rúa da Ponte comenzó antes del verano y quedó finalizada una de las aceras. «Pero se trata de una vía que tiene un uso muy intensivo en verano, con la vuelta de las playas, por lo que optamos por detener el avance de la obra durante estos meses de mayor afluencia para retomar los trabajos con la llegada del mes de septiembre», indicó la alcaldesa. Por otro lado, y para finalizar con la mejora integral de todo este corredor, desde e entronque con el Vial de Playas hasta el límite con Pontevedra, el Concello consiguió los fondos del Plan Extra de la Diputación provincial por valor de 1,6 millones de euros «que permitirá renovar completamente esta calle, adaptando las aceras y mejorando la seguridad vial, así como intervenir también en la accesibilidad del acceso a la Finca de Briz, a través de la instalación de un andén mecánico».