Una llamada por el clima a los jóvenes

Una llamada por el clima a los jóvenes | FDV

Una llamada por el clima a los jóvenes | FDV

La directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, acompañó ayer a los jóvenes que participan en el campo de voluntariado Rural Influencers en Carballedo durante la realización de distintas acciones enmarcadas en la iniciativa Van polo Clima y los animó a convertirse en activos frente al cambio climático.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents