Las inscripciones del fenómeno K-Pop "Lérez Up" ya están abiertas
El salón del videojuego y de la cultura friki de Pontevedra se celebra el 13 y 14 de septiembre en el Recinto Ferial
Jose Antepazo
Los próximos 13 y 14 de septiembre llega al Recinto Ferial de la ciudad uno de los eventos más esperados para los amantes del K-Pop, el salón del videojuego y de la cultura friki. Tras el rotundo éxito de la pasada edición, "Lérez Up" regresa por todo lo alto, con la organización de Korean Events Galicia y el patrocinio de WordPress.com, que llega con novedades y mejoras del espacio, así como espectaculares premios para el concurso de baile K-Pop. Las inscripciones, abiertas desde la semana pasada, confirman el entusiasmo del público, pues las plazas para la categoría grupal se llenaron en solo cinco días, aunque la categoría individual sigue teniendo disponibilidad para quien quiera vivir esta experiencia única en el escenario.
El concurso repartirá 700 euros en premios, merchandising y regalos sorpresa. Además, también habrá un trofeo para los finalistas de cada categoría y un premio adicional de la mano del público, que se decidirá mediante votación a través del móvil. La participación en este premio también conlleva una recompensa para los votantes, quienes entrarán en un sorteo de premios sorpresa.
La zona K-Pop será un punto de encuentro continuo durante todo el fin de semana, con actividades, juegos, música y muchas oportunidades para formar parte de esta cultura surcoreana. Este año, WordPress.com se suma como uno de los patrocinadores principales de la Lérez Up y, además de apoyar la zona K-Pop, ofrecerá dos actividades especiales abiertas a todos los públicos: "Crea tu página web", impartido por Jesús Amieiro el sábado a las 18:30 horas, y "Hackea tu identidad digital: de NPC a protagonista", una charla de Ana Cirujano ese mismo día a las 20:00 horas. Ambas actividades son gratuitas con la entrada del evento. En el caso del taller, es necesario que cada asistente lleve su propio portátil, con posibilidad de guardarlo de forma gratuita en la consigna, y la inscripción previa a través de la página web del evento.
Esta combinación de música, baile, talleres y actividades interactivas promete convertir la zona K-Pop en uno de los espacios más llamativos y concurridos de la Lérez Up 2025.
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra
- Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra
- El joven marinense rescatado tras lanzarse al río Lérez desde un puente, en estado muy grave
- Herida grave una mujer al ser atropellada por un ciclomotor en Marín
- Muere un ciclista de 67 años de Poio tras sufrir un desvanecimiento en Fornelos de Montes
- Gardacostas rescata a tres jóvenes en Pontevedra que se quedaron a la deriva en su yate
- Detenido en Pontevedra un menor por un delito de violencia de género contra su pareja