Las inscripciones del fenómeno K-Pop "Lérez Up" ya están abiertas

Los próximos 13 y 14 de septiembre llega al Recinto Ferial de la ciudad uno de los eventos más esperados para los amantes del K-Pop, el salón del videojuego y de la cultura friki. Tras el rotundo éxito de la pasada edición, "Lérez Up" regresa por todo lo alto, con la organización de Korean Events Galicia y el patrocinio de WordPress.com, que llega con novedades y mejoras del espacio, así como espectaculares premios para el concurso de baile K-Pop. Las inscripciones, abiertas desde la semana pasada, confirman el entusiasmo del público, pues las plazas para la categoría grupal se llenaron en solo cinco días, aunque la categoría individual sigue teniendo disponibilidad para quien quiera vivir esta experiencia única en el escenario.

Grupo de baile en el concurso de K-Pop / FdV

El concurso repartirá 700 euros en premios, merchandising y regalos sorpresa. Además, también habrá un trofeo para los finalistas de cada categoría y un premio adicional de la mano del público, que se decidirá mediante votación a través del móvil. La participación en este premio también conlleva una recompensa para los votantes, quienes entrarán en un sorteo de premios sorpresa.

La zona K-Pop será un punto de encuentro continuo durante todo el fin de semana, con actividades, juegos, música y muchas oportunidades para formar parte de esta cultura surcoreana. Este año, WordPress.com se suma como uno de los patrocinadores principales de la Lérez Up y, además de apoyar la zona K-Pop, ofrecerá dos actividades especiales abiertas a todos los públicos: "Crea tu página web", impartido por Jesús Amieiro el sábado a las 18:30 horas, y "Hackea tu identidad digital: de NPC a protagonista", una charla de Ana Cirujano ese mismo día a las 20:00 horas. Ambas actividades son gratuitas con la entrada del evento. En el caso del taller, es necesario que cada asistente lleve su propio portátil, con posibilidad de guardarlo de forma gratuita en la consigna, y la inscripción previa a través de la página web del evento.

Esta combinación de música, baile, talleres y actividades interactivas promete convertir la zona K-Pop en uno de los espacios más llamativos y concurridos de la Lérez Up 2025.