«Yo armé este ‘tour’ pensando exclusivamente en España»

El colombiano Camilo, autor de éxitos como «Tattoo», «Vida de rico» o «Por primera vez» viaja a Sanxenxo para actuar en el festival Costa Feira el próximo martes 19 de agosto, en la que hasta la fecha es su única actuación en Galicia de su gira actual.

—Sus seguidores lo conocen por su lado espiritual y de amor puro, pero ¿usted cómo se define?

Yo no me defino. Siento exactamente que mi trabajo más importante es el desdefinirme. Procuro no construirme yo mismo adjetivos y rejas que me aprisionen a una versión mía actual y dejo que me definan los demás.

—Mucha gente lo reconoce por su particular bigote, ¿qué significado tiene para usted?

Hace como ocho años que tengo el bigote, me gusta. Cuando uno se mira al espejo y estéticamente dice «sí, esto soy yo hoy», pues con el bigote me pasa eso.

—Ahora gira por España, ¿qué supone actuar en Galicia y, especialmente, en Costa Feira?

Significa un privilegio. La tribu de Galicia es una tribu muy bella y muy generosa conmigo. Estoy feliz de poder compartir en este concierto, de poder ir a comer, porque por allá se come increíble, y de que mi hija Amaranto conozca Galicia, que no la y que ya un poco más grande pueda disfrutarla más.

—El público lo recibe con mucho entusiasmo, ¿qué espera compartir en este concierto?

Quiero compartir las ganas que tengo de estar ahí y de encontrarme con las personas que hacen que mis canciones tengan un sentido y una proyección. Son temas que son parte fundamental de mi vida y que me alegra mucho que sean parte de la vida de otras personas también. Entonces, estoy feliz de poder celebrar esto.

—¿Podemos adelantar que va a haber alguna sorpresa durante el concierto?

Sí, va a haber sorpresas. Está todo el concierto diseñado para generar emociones muy específicas en la tribu de España. Yo armé este tour pensando exclusivamente y específicamente en España. Entonces, está lleno de sorpresas.

—¿Qué pretende transmitir con su nuevo sencillo, «Maldito Chat GPT»?

Quería inmortalizar una sensación interna de contradicción entre lo que pienso y lo que siento, entre lo que es parte del reino de lo intelectual y lo que es parte del reino de lo interior.

—¿Qué caracteriza a su nuevo álbum «Cuatro»?

Sigue cargando con la honestidad de toda mi obra anterior, pero estoy haciendo una exploración de sonidos de Latinoamérica, con ritmos que nunca había hecho antes.

—¿Hay algo que le quede por contar que no haya lanzado en este reciente álbum?

Entregué todo lo que quería entregar en este álbum la verdad.

—¿Alguna vez ha escrito algo y no se ha atrevido a publicarlo?

Hay un montón de ideas que tengo que al final no terminan viendo la luz porque no las termino o porque no tengo ganas, pero no porque no me anime a publicarlas por alguna razón. Yo cuando termino de expresar lo que quiero, lo comparto. Yo soy un fotógrafo de lo inmediato. Cuando escribo, llegan nuevas cosas por sentir y, con ellas, nuevas fotos de aquello que quiero fotografiar.

—¿En qué se inspira a la hora de componer?

En la realidad, en lo mundano, en lo cotidiano, en lo que parece insignificante, en lo que está pasando ahí al frente de nuestras narices todo el tiempo esperando a ser fotografiado. Eso me parece más interesante aún que la ficción.

—¿Cómo ha influido la paternidad en su carrera musical?

Yo permito que me transforme todo lo que es valioso, y ser papá ha sido una de las cosas más valiosas de mi experiencia. Entonces, eso me transformó profundamente y, como mi música es todo un reflejo de quien soy, no hay manera de escribir una canción ahora si no es empapado por esa última gran experiencia que protagoniza mi vida ahora, que es la de ser papá.

—¿Conlleva alguna repercusión negativa el exponer a su familia en sus canciones y hablar de ella?

Yo siento que tendría una repercusión negativa si fuera una exposición accidental, como quien sale de la ducha y tiene a alguien tomándole fotos que no está invitado, eso sería tal vez una exposición incómoda. Todo lo que yo comparto es de manera intencional y los resultados de ello serán los resultados de las decisiones que tomo. No hay nada fuera de lo que yo decido compartir.

—¿Hay alguna preparación mental a la hora de subirse a un escenario?

Sí, aunque más que preparación creo que es una realineación mental. Tú puedes estar en un lugar y tu mente en otro. Eso te resta la capacidad de disfrutar el momento. Antes de cada concierto, me reúno con todo mi equipo en un círculo y hacemos que nuestras mentes estén todas alineadas en el momento presente.

—¿Qué le diría hoy al pequeño Camilo si le viese cantando frente a miles de personas?

Creo que no le diría nada, solo lo observaría. Me parece que ya he visto suficientes películas de viajes en el tiempo para saber que a las versiones anteriores es mejor no decirles nada.