Fallece Carlos Taboada, integrante de Polo Correo do Vento
El artista, educador y divulgador Carlos Taboada, conocido integrante del colectivo creativo Polo Correo do Vento y dos veces finalista del Premio Merlín, falleció repentinamente ese miércoles en Pontevedra a los 45 años, una desaparición que ha llenado que pesar a la comunidad escolar de la Boa Vila.
Formado en Publicidad tras cursar Secundaria en el IES Sánchez Cantón, Carlos Taboada conoció a Enrique Mauricio Iglesias, el otro integrante de Polo Correo do Vento, jugando al balonmano. Ninguno tenía “ni idea de niños”, reconocieron a FARO, cuando en 2008 decidieron poner en marcha un cuento para niños. La publicación tuvo éxito y la editorial Xerais les propuso encabezar una colección de 7 libros, ilustrados por Tania Solla, de la que acabaron adoptando el nombre para su colectivo creativo.
“Para promocionar esa colección hicimos una serie de cuentacuentos en los colegios, y a día de hoy se ha convertido en nuestra única profesión, nos dedicamos exclusivamente a eso”, explicaba Carlos Taboada, conocidísimo en las comunidades educativas y bibliotecas de Pontevedra, en donde el fallecido dibujaba los personajes del cuento que relataba Kike Mauricio. Visitaron multitud de centros educativos, museos, ferias, centros socioculturales y librerías, y en 2016 fueron embajadores del Salón do Libro en la Feria del Libro de Buenos Aires
Presentaciones de libros, sesiones de cuentacuentos, actividades de animación a la lectura, diseño de murales en espacios públicos y colegios o campañas publicitarias con empresas fueron algunos de los proyectos que acometieron ambos profesionales, que se reconocían a la vez sorprendidos y entusiasmados con el público infantil, el destinatario principal de sus actividades.
Con la cultura y los niños, el otro gran compromiso de Carlos Taboada fue la cultura y la lengua gallega. Tanto con Polo Correo do Vento como desde su propia editorial, Lela Edicións que promovió a partir de 2016 con su pareja, Joanna Lorenzo, apostó por la literatura para los más pequeños.
Con la editorial Xerais publicó A biblioteca de Pedrarcana y, este mismo año, O caderno de Roque. Ambas obras fueron finalistas del Premio Merlín de Literatura Infantil. Por su parte, con Polo Correo do Vento firmó una veintena de publiaciones, además de colaborar con otros artistas como los músicos Marcelo Dobode o Antón Ke.
Polo Correo do Vento dio este año un salto a la Televisión de Galicia con el espacio Queres un conto?.
