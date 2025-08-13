Se expone el plan de Ence para usar en su planta agua de la depuradora de Praceres

En plena prealerta por escasez moderada de agua en el Lérez, del que se abastece Ence para su producción de pasta de papel, Augas de Galicia anunció ayer la exposición al público de un de los principales proyectos que maneja la empresa desde hace años para reducir su dependencia del río. Se trata de reutilizar en la planta de Lourizán el agua de la vecina depuradora de Praceres. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer el inicio de la información pública de dos solicitudes de la compañía. La primera es una petición de «producción y suministración de aguas regeneradas procedentes de la Edar de Praceres». La otra es una «concesión de agua» con el mismo fin.

Se añade que el objetivo es «construir una estación de regeneración de aguas en los terrenos de la fábrica para tratar el agua procedente de la Edar, mediante un sistema de filtración y posterior ósmosis inversa, y emplearla en la fábrica de manera alternativa o complementaria a la captación del Lérez». Desde hoy y durante veinte días hábiles se pueden formular alegaciones.

Ence ya reutiliza el efluente de su propia depuradora, pero con este plan se apuesta por usar también el de Praceres y reducir aún más la captación del río, que en los últimos diez años ya se redujo un 50%, según los datos de la empresa. Este proyecto se activó hace tiempo y en 2022 ya estaba en estudio con la Xunta. Aquel año, Ence tuvo que suspender la producción varios meses por la grave sequía que afectaba al Lérez.

Ya aquel año, la entonces conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, explicaba que la Xunta ya trabajaba con Ence para que pueda utilizar las aguas residuales de la depuradora de Praceres, en Pontevedra al entender que «la reutilización de las aguas residuales es una línea fundamental de trabajo que debe adoptar el sector industrial, empresarial y las administraciones». Pero ese efluente presentaba «una alta conductividad y por lo tanto salinidad», lo que obligó a la empresa a realizar una fuerte inversión para disponer de los equipos necesarios.

Ese equipamiento se probó con éxito en su día en una experiencia piloto y ahora quiere consolidarse el sistema para avanzar en el autoabastecimiento en situaciones excepcionales y preservar el caudal ecológico del río Lérez, toda vez que el consumo de la población tiene prioridad sobre el industrial.

La compañía disponía de una concesión en el Lérez para captar 1,5 m3 de agua por segundo, pero las mejoras técnicas realizadas en los últimos años rebajaron esta dependencia, lo que permitió reducir ese volumen de concesión a 0,6 m3 por parte de la Xunta.

En 2024 se aprobó la modificación de la autorización ambiental integrada de la planta de Lourizán para autorizar la reutilización del agua tratada en su propia depuradora para su ciclo productivo. Ahora se avanza en hacerlo con la de Praceres. Entonces, la compañía indicaba que «este desarrollo para la recirculación del agua de la propia biofábrica ayudará a la compañía, por un lado, a seguir minimizando su consumo de agua y, por otro, a continuar con su operación en situaciones excepcionales de sequía, preservando siempre el caudal ecológico del Lérez y priorizando en todo momento el consumo de la población». Por ello, destacaba que es «una iniciativa plenamente alineada con la economía circular, así como con el compromiso de Ence con la sostenibilidad y con la minimización en el uso de recursos naturales».

Con motivo de la reciente prealerta por escasez de agua en el Lérez, Ence insistió en que «a lo largo de estos últimos años, las medidas de ahorro han estado principalmente orientadas hacia la mejora de la eficiencia de los procesos. Con la puesta en marcha de ese sistema se redujo cerca de un 50% respecto al resto del año». Añadía que «si en algún momento el mínimo consumo de agua que Ence tiene actualmente gracias a la circulación pusiera en peligro el caudal ecológico se pararía la biofábrica. Ence asume que el consumo humano es prioritario».

La ampliación de las instalaciones hacia la fábrica, sin avances

La depuradora cuya agua pretende reutilizar Ence fue objeto de una notable mejora en los últimos años, pero está pendiente una ampliación que lleva tiempo paralizada. Se da la circunstancia de que esa ampliación se planificó para triplicar su superficie actual, al pasar de 13.750 a 40.950 m2, ocupando en su mayor parte terrenos de la actual concesión de la pastera. Después de analizar hasta cinco alternativas (una de ellas en otra ubicación y las otras cuatro en la zona actual) se concluyó que la extensión de la planta hacia Ence «es la más adecuada desde el punto de vista ambiental» precisamente por ocupar parte de la concesión industrial, «donde se prevé la eliminación de sus balsas de decantación» y «supone la regeneración de un espacio entre Praceres y la Edar, para uso público de zona verde y/o deportiva». Esta ocupación de más de 23.000 m2 de Ence generó un informe negativo de la propia empresa.