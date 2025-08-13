Eliminados tres vertidos de aguas residuales en Pontevedra

Las inspecciones de Augas de Galicia y los trabajos realizados por el Concello han permitid eliminar tres puntos de vertido de aguas residuales en distintos lugares del municipio de Pontevedra.

Los técnicos del Programa de Control de Vertidos localizaron las tres incidencias en sus inspecciones habituales y en los tres casos fueron comunicadas al Concello para que adoptara las medidas oportunas con el fin de corregir la situación.

El primero de los episodios era un vertido irregular hacia el arroyo Mollavao, en el parque Rosalía de Castro del casco urbano, que se producía a través de un punto de desalojo de aguas pluviales del parque. El personal de Augas de Galicia comprobó que el origen estaba en un pozo de la red de saneamiento municipal con una deficiencia estructural, cuestión que fue confirmada por los resultados analíticos de las muestras recogidas del caudal, que revelaron la existencia de contaminación fecal.

Una vez comunicado al Concello, en una inspección posterior junto a personal de la empresa gestora de la red de saneamiento municipal se comprobó que se había procedido a reforzar la base del pozo que estaba en mal estado, lo que puso fin al vertido.

La segunda incidencia se correspondía con un vertido irregular hacia el río Lérez en el lugar de Areás, en la parroquia de Mourente, también procedente de la infraestructura de saneamiento municipal, de un pozo de registro en mal estado. El vertido fue eliminado una vez que el Concello procedió a sellar ese pozo.

El tercero episodio consistía en un vertido irregular de aguas residuales hacia el arroyo de Couso procedente de una vivienda particular en el lugar de Os Fontáns, en Santa María de Xeve. Tras informar al Concello y contactar este con los propietarios del inmueble, se procedió a ejecutar la correcta conexión de las aguas domésticas hacia la red de saneamiento municipal, con el que quedó eliminada esa situación irregular.