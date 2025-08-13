La dueña del bar precintado en Combarro afirma que tiene licencia con aval judicial

La propietaria de la tapería de Combarro que fue precintada por el Concello de Poio la pasada semana, asegura que dispone de licencia para tener abierto su local y que incluso tiene el aval judicial para hacerlo. Por ello, acusa al Concello de «trato discriminatorio hacia mi persona» porque «todo el pueblo está lleno de mesas, sillas y sombrillas de los restaurantes», sin medidas municipales al respecto, según sus quejas.

En un escrito de réplica a las denuncias municipales afirma que «yo sí tengo licencia reflejada con número 24 en el libro de matrícula industrial desde el año 1957, que siempre fue usada por mi familia y después por mí desde esa fecha. Que sobre estas cuestiones y otras relativas a temas urbanísticos ya se discutió en procedimiento judicial, que ya está resuelto desde el año 2013 y existe una resolución definitiva del procedimiento». Por ello, añade que «no tiene sentido, que el Ayuntamiento de Poio intente abrir una y otra vez un procedimiento con el mismo fondo que ya ha sido tratado y resuelto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (tribunal competente por tratarse de un tema de Patrimonio)».

Explica que «cuando el juzgado abrió el periodo de prueba en el citado procedimiento, yo presenté mi licencia, documentación y testificales, sin que el propio ayuntamiento, ni testigos, ni vecinos, ni parte alguna interesada presentara alegación, oposición, etc., ni impugnara mi licencia , aunque tuvieron esa oportunidad». Incluso dice que «sospecho que la Administración de Poio extravió la documentación correspondiente al procedimiento judicial».

Señala también que «se me acusa de haber cometido infracciones urbanísticas, acusación totalmente falsa y dañina contra mi honor y mi persona, pues jamás he hecho obra alguna, y mucho menos sin licencia, y que pueden comprobar cuando quieran. También se me acusó de no tener registro sanitario, cosa totalmente falsa».

Tras apuntar que el Concello «debió de asegurarse sobre la legalidad de proceder al cierre del local», añade que «yo no cerré el local, y pedí que sea el juzgado correspondiente el que decida si tengo que cerrar o no».

También indica que «no es competencia municipal decidir sobre la colocación de las sombrillas, mesas o sillas en la playa porque están situadas en la línea de costa y que entiendo que no es de competencia municipal, y que el ayuntamiento de Poio debiera de aclararnos este cruce de competencias, que nos deja en indefensión a los ciudadanos porque no sabemos a quien tenemos que dirigir nuestras peticiones», y por último apunta que «quiero denunciar el trato discriminatorio del Ayuntamiento de Poio hacia mi persona porque aún estando todo el pueblo lleno de mesas, sillas, o sombrillas de los restaurantes, las únicas que ven son las mías, a pesar de estar en zona de costa que entiendo que no es de competencia municipal».