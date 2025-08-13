Después de años sin realizarse, vuelven las fiestas de Santa María de Sacos

Vuelven las fiestas en homenaje a Santa María y a San Roque en Sacos, después de años sin realizarse. La parroquia, que pertenece a Cerdedo-Cotobade, vivirá tres intensas jornadas festivas los días 14, 15 y 16 de agosto con motivo de sus tradicionales fiestas.

El programa, organizado por la Asociación de Festas Nova Era de Sacos, con la colaboración de la junta de vecinos de montes de Santa María de Sacos y el Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade, incluye música, actos religiosos y actividades tradicionales para todos los públicos.

La programación de esta festividad comienza mañana jueves a las 22.00 horas, cuando tendrá lugar la actuación musical de la mano del Trío Azar y el Trío Xtra, quienes darán el pistoletazo de salida a estas fiestas con una buena dosis de ritmo y animación.

Al día siguiente, el viernes 15, se celebrará una solemne misa a las 13.00 horas en honor de Santa María, con su posterior procesión, amenizada por la banda de música de Cerdedo.

Jorge Cubela, el alcalde de Cerdedo-Cotobade, felicitó y agradeció el esfuerzo de los miembros de la comisión, a la vez que destacó la importancia que tienen este tipo de eventos para mantener vivas las tradiciones y para dinamizar el entorno rural en el que se celebran.