Carballedo, listo para San Roque y San Antón
La parroquia de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade, presentó ayer el programa de fiestas para los días 17 y 18 de San Roque y San Antón. Es una programación llena de música en la que la Orquesta Alabama y el Trío Azabache se encargaran de amenizar la verbena del 17, mientras que el día siguiente será el turno de Ritmo Joven y del Trío Azar. Las misas solemnes serán a las 13.00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Morante de la Puebla, corneado en la plaza de toros de Pontevedra
- Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra
- Herida grave una mujer al ser atropellada por un ciclomotor en Marín
- Muere un ciclista de 67 años de Poio tras sufrir un desvanecimiento en Fornelos de Montes
- Gardacostas rescata a tres jóvenes en Pontevedra que se quedaron a la deriva en su yate
- Detenido en Pontevedra un menor por un delito de violencia de género contra su pareja