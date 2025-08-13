Carballedo, listo para San Roque y San Antón

La parroquia de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade, presentó ayer el programa de fiestas para los días 17 y 18 de San Roque y San Antón. Es una programación llena de música en la que la Orquesta Alabama y el Trío Azabache se encargaran de amenizar la verbena del 17, mientras que el día siguiente será el turno de Ritmo Joven y del Trío Azar. Las misas solemnes serán a las 13.00 horas.